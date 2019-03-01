"Валенсия" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании

"Валенсия" обыграла "Бетис" в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0). Единсвенный мяч в начале второго тайма забил Родриго.

В первой встрече была зафиксирована ничья (2:2), поэтому в финал вышли "Летучие мыши". В решающем матче они сыграют в "Барселоной".

Кубок Испании

1/2 финала

Ответный матч

"Валенсия" – "Бетис" – 1:0 (0:0)

Гол: Родриго, 56.

"Валенсия": Доменеч, Ронкалья, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Солер, 75), Кокелен, Гамейро (Диакаби, 85), Родриго (Черышев, 68), Гонсалу Гедеш.

"Бетис": Хоэль Роблес, Сидней (Феддаль, 84), Бартра, Манди, Франсис Герреро (Лорен Морон, 65), Гуардадо (Тельо, 79), Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 41. Доменеч, 85. Хоакин, 90+1.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

28 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".