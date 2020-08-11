«Валенсия» сообщила о двух случаях коронавируса в клубе

В «Валенсии» сообщили о двух положительных тестах на коронавирус в клубе.

В заявлении на официальном сайте клуба говорится, что инфекция была выявлена у двоих членов клуба, при этом не уточняется, футболисты это или представители клубного персонала. Сообщается, что оба зараженных находятся на самоизоляции в соответствии с протоколом ла лиги.

В понедельник, 10 августа тесты на коронавирус сдавали все футболисты «Валенсии», в том числе и российский нападающий команды Денис Черышев.