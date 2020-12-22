«Валенсия» и «Севилья» назвали стартовые составы на матч 15-го тура ла лиги. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев сыграет в стартовом составе.

«Валенсия»: Доменек, Мангала, Габриэл Паулиста, Диакаби, Васс, Хасон, Солер, Черышев, Гайя, Гедеш, Макси Гомес.

«Севилья»: Боно, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Акунья, Фернанду, Хордан, Родригес, Сусо, Окампос, де Йонг.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.