«Валенсия» проиграла «Севилье», Черышева заменили во втором тайме

«Валенсия» уступила «Севилье» (0:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч ударом из-за пределов штрафной забил Сусо на 81-й минуте. Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен еще до гола — вместо него вышел Юнус Муса на 69-й минуте.

«Севилья» набрала 23 очка и занимает пятое место. У «Валенсии» 15 очков и 13-е место. В параллельном матче «Эльче» и «Осасуна» сыграли вничью (2:2).

Чемпионат Испании. Ла лига

14-й тур

«Валенсия» — «Севилья» — 0:1 (0:0)

Гол: Сусо, 81.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Мангала (Вальехо, 84), Хосе Гайя (Муса, 69), Габриэл Паулиста (Молина, 17), Диакаби, Солер, Черышев (Бланко, 69), Хасон, Гонсалу Гедеш, М.Гомес.

«Севилья»: Буну, Хесус Навас (Ракитич, 69), Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гудель, 86), Оскар Родригес (Алейш Видаль, 69), де Йонг (Эн-Несири, 59), Сусо (Эль-Хаддади, 86), Окампос.

Предупреждения: Васс, 45. де Йонг, 55. Солер, 71. Молина, 78. Хоан Хордан, 83.

Судья: Писарро Гомес.

22 декабря. Валенсия. Стадион «Месталья».

«Эльче» — «Осасуна» — 2:2 (0:1)

Голы: Р.Гарсия, 10 (0:1). Фидель, 46 (1:1). Брашанац, 64 (1:2). Каррильо, 78 (2:2).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Миньо (Каррильо, 76), Верду, Кальво (Хосема, 46), Марконе, Ригони, Фидель, Бойе (Пере Милья, 86), Хосан (Нино, 46), Тете Моренте (В.Родригес, 46).

«Осасуна»: Р.Мартинес, Ронкалья, У.Гарсия (Видаль, 88), Дав.Гарсия, Крус, Иньиго Перес, Брашанац (Х.Мартинес, 74), Торрес, Р.Гарсия (Будимир, 88), Монкайола (Ойер, 60), Кальери (Барха, 88).

Предупреждения: Иньиго Перес, 73. Каррильо, 84.

Удаление: Иньиго Перес, 90+2.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

22 декабря. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».