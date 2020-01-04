«Валенсия» с минимальным счетом одолела «Эйбар». Черышев провел на поле несколько минут

В матче 19-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала «Эйбар». Хозяева победили со счетом 1:0. Единственный мяч на счету нападающего Макси Гомеса.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в самой концовке встречи.

Чемпионат Испании. Лига 1

19-й тур

«Валенсия» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)

Гол: Гомес, 27.

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Коклен (Черышев, 89), Солер, Родриго (Кондогбья, 83), Гомес (Гамейро, 72), Торрес.

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Оливейра, Техеро, Альварес (Атиенса, 65), Экспосито, Педро Леон, Серхио Энрич, Инуи (Де Бласис, 71), Шарлес (Кике, 82).

Предупреждения: Шарлес, 62. Васс, 77. Оливейра, 84.

Удаление: Оливейра, 90+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

4 января. Валенсия. Стадион «Месталья».