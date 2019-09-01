«Валенсия» с Черышевым выиграла у «Мальорки», Парехо сделал дубль с пенальти

«Валенсия» обыграла «Мальорку» в матче 3-го тура чемпионата Испаании — 2:0. Оба мяча с пенальти оформил капитан команды Дани Парехо. Во втором тайме на замену вышел россиянин Денис Черышев.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

«Валенсия» — «Мальорка» — 2:0 (1:0)

Голы: Парехо, 42 — с пенальти (1:0). Парехо, 57 — с пенальти (2:0).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Коклен, Гамейро (Ли Кан Ин, 84), Родриго (Гомес, 63), Гонсалу Гедеш, Торрес (Черышев, 73).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Састре, Севилья, Фебас (Салибюр, 64), Родригес (Трайковски, 64), Баба, Джуниор, Будимир (Кубо, 79).

Предупреждение: Джуниор, 53.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

1 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».