«Валенсия» с Черышевым крупно проиграла «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в матче 25-го тура чемпионата Испании разгромил «Валенсию» со счетом 3:0.
Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев провел на поле весь матч.
«Реал Сосьедад» занимает четвертое место в таблице. «Валенсия» — восьмая.
Чемпионат Испании
Лига 1
25-й тур
«Реал Сосьедад» — «Валенсия» — 3:0 (2:0)
Голы: Мерино, 12 (1:0). Монреаль, 45+1 (2:0). Янузай, 48 (3:0).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 72), Эдегор, Оярсабаль (Айен Муньос, 89), Исак (Сангальи, 84).
«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста, Васс, Мангала (Гильямон, 46), Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер (Ли Кан Ин, 64), Гамейро, Черышев, Торрес (Собрино, 80).
Предупреждения: Мерино, 38. Хауме Коста, 88.
Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).
22 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2019-2020/