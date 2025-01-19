«Валенсия» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 20-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 19 января. Игра состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания) и начнется в 18.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Валенсия» — «Реал Сосьедад» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров ла лиги летучие мыши набрали 13 очков и занимают 20-е место в турнирной таблице. Бело-голубые с 28 баллами располагаются на седьмой строчке примеры.

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