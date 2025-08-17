«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Валенсией»

«Реал Сосьедад» в матче 1-го тура чемпионата Испании на выезде сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

На гол Диего Лопеса гости ответили точным ударом Такефусы Кубо. Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не попал в заявку команды.

Во 2-м туре «Реал Сосьедад» 24 августа сыграет дома с «Эспаньолом», «Валенсия» в этот же день встретится в гостях с «Осасуной».