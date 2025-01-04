«Реал» в добавленное время вырвал победу у «Валенсии», Винисиус получил красную карточку

«Реал» переиграл «Валенсию» в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Испании — 2:1. Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Нападающий «летучих мышей» Уго Дуро на 27-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины полузащитник мадридцев Джуд Беллингем не смог реализовать пенальти. На 60-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, но гол был отменен ВАР из-за офсайда.

На 79-й минуте встречи «Реал» остался в меньшинстве, так как Винисиус Жуниор получил красную карточку за толчок вратаря.

На 80-й минуте полузащитник Лука Модрич вышел на замену и сравнял счет. На 6-й добавленной минуте Беллингем забил второй мяч гостей и принес мадридцам победу.

«Реал» набрал 43 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Валенсия» осталась на 19-й строчке — 12 очков.