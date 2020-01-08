Полузащитник «Реала» Лука Модрич забил гол в ворота «Валенсии» на 65-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Форвард мадридцев Лука Йович отдал точный пас на Модрича, хавбек справа вошел в штрафную «Валенсии» и из-под защитника с десяти метров внешней стороной стопы пробил под левую штангу.

Первый гол в ворота «летучих мышей» забил хавбек Тони Кроос на 15-й минуте игры. Второй — Иско.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового

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