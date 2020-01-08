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«Валенсия» — «Реал»: Иско удвоил преимущество мадридской команды

22:42
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Полузащитник «Реала» Иско забил гол в ворота «Валенсии» на 39-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Хавбеку «сливочных» Луке Модричу не дали пробить из-за пределов штрафной, но Иско подобрал мяч на 11 метрах и аккуратно бьет в левый нижний угол ворот соперника.

Первый гол в ворота «летучих мышей» забил хавбек Тони Кроос на 15-й минуте игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

Валенсия — Реал

«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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