Полузащитник «Реала» Иско забил гол в ворота «Валенсии» на 39-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании. Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Хавбеку «сливочных» Луке Модричу не дали пробить из-за пределов штрафной, но Иско подобрал мяч на 11 метрах и аккуратно бьет в левый нижний угол ворот соперника.

Первый гол в ворота «летучих мышей» забил хавбек Тони Кроос на 15-й минуте игры.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

«Валенсия» — «Реал»: Кроос забил гол прямым ударом с углового