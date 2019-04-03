"Валенсия" Черышева против "Реала": смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

3 апреля в рамках 30-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" примет дома "Реал". Игра начнется в 22.30 по московскому времени.

После 29 игр мадридский клуб занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками в активе. В предыдущем туре "Реал" на последних минутах забил победный мяч аутсайдеру ла лиги "Уэске" и выиграл 3:2. Место в воротах занимал сын главного тренера Зинедина Зидана Лука Зидан. От лидирующей "Барселоны" "Реал" отделяют 13 очков.

"Валенсия" в предыдущем туре с минимальным счетом одолела "Севилью" - 1:0 - и догнала ее по очкам. Полузащитник сборной России Денис Черышев появился на поле во втором тайме.

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"Валенсия" - "Реал": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 30-й тур, 3 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.30 (мск)