«Валенсия» — «Реал»: Черышев вышел на замену вместо Гамейро
8 января 2020, 23:29
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 70-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании против «Реала». Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).
Черышев заменил форварда Кевина Гамейро.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».
0-3 | 69' @Cheryshev replaces Gameiro@skoda_es? #ValenciaRealMadrid ?? #Supercopa2020 pic.twitter.com/l4tp5RmQU4— Valencia CF English ?? (@valenciacf_en) January 8, 2020
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