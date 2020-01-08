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«Валенсия» — «Реал»: Черышев вышел на замену вместо Гамейро

8 января 2020, 23:29
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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 70-й минуте матча полуфинала Суперкубка Испании против «Реала». Встреча проходит в городе Джедда (Саудовская Аравия).

Черышев заменил форварда Кевина Гамейро.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал».

Валенсия — Реал

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