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«Валенсия» — «Реал»: Бэйл остался в запасе

22:06

Стали известны составы «Валенсии» и «Реала» на матч 17-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 23:00 мск.

«Валенсия»: Доменек, Коста, Паулиста, Гарай, Гайя, Коклен, Солер, Парехо, Васс, Ферран, Родриго.
Запасные: Риверо, Дьякаби, Корреа, Эскердо, Кондогбиа, Вальехо, Собрино.

«Реал»: Куртуа, Карвхаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич, Валверде, Иско, Родриго, Бензема.
Запасные: Ареоля, Милитао, Одриозола, Каземиро, Бэйл, Винисиус, Йович.

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