Гол Сисса принес «Райо Вальекано» победу над «Валенсией»
«Райо Вальекано» на выезде победил «Валенсию» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник гостей Пате Сисс, который отличился на 7-й минуте.
«Райо Вальекано» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Валенсии» 10 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.
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|
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|12
|2
|3
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|38
|
2
|Реал
|15
|10
|3
|2
|31-13
|33
|
3
|Атлетико
|15
|9
|5
|1
|26-8
|32
|
4
|Атлетик
|16
|8
|5
|3
|24-15
|29
|
5
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|14
|7
|5
|2
|27-23
|26
|
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|Мальорка
|17
|7
|3
|7
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|
7
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|15
|6
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|23
|
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|Жирона
|15
|6
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|5
|22-20
|22
|
9
|Р. Сосьедад
|15
|6
|3
|6
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|21
|
10
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|16
|6
|3
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|21
|
11
|Бетис
|16
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|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|15
|5
|4
|6
|14-19
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Леганес
|15
|3
|6
|6
|14-20
|15
|
16
|Алавес
|15
|4
|2
|9
|16-25
|14
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
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|
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|Валенсия
|14
|2
|4
|8
|13-22
|10
|
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|Вальядолид
|16
|2
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|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 1
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|- : -
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|- : -
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|- : -
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|- : -
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|9
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|12
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|14
|1
|4
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