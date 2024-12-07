Гол Сисса принес «Райо Вальекано» победу над «Валенсией»

«Райо Вальекано» на выезде победил «Валенсию» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного гола в этой игре стал полузащитник гостей Пате Сисс, который отличился на 7-й минуте.

«Райо Вальекано» набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. У «Валенсии» 10 баллов и предпоследняя, 19-я позиция.