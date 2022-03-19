«Валенсия» пытается продлить контракт с Гайя, которым интересуется «Барселона»
«Валенсия» пытается продлить контракт с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб уже сделал предложение 26-летнему испанцу. Теперь решение будет за самим футболистом, к которому проявляет интерес «Барселона».
В сезоне-2021/22 Гайя забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 23 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, нынешний контракт защитника действует до конца июня 2023 года.
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|
2
|Севилья
|28
|15
|11
|2
|40-19
|56
|
3
|Барселона
|27
|14
|9
|4
|52-29
|51
|
4
|Атлетико
|28
|15
|6
|7
|52-36
|51
|
5
|Бетис
|28
|15
|4
|9
|50-35
|49
|
6
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|8
|7
|29-29
|47
|
7
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|28
|12
|9
|7
|48-26
|45
|
8
|Атлетик
|29
|10
|11
|8
|33-28
|41
|
9
|Валенсия
|28
|9
|10
|9
|41-43
|37
|
10
|Сельта
|28
|9
|8
|11
|33-32
|35
|
11
|Осасуна
|28
|9
|8
|11
|26-35
|35
|
12
|Эспаньол
|28
|8
|9
|11
|34-41
|33
|
13
|Р. Вальекано
|27
|9
|5
|13
|29-33
|32
|
14
|Эльче
|28
|8
|8
|12
|30-39
|32
|
15
|Хетафе
|29
|6
|11
|12
|27-33
|29
|
16
|Мальорка
|28
|6
|8
|14
|26-48
|26
|
17
|Гранада
|28
|5
|10
|13
|28-44
|25
|
18
|Кадис
|28
|4
|12
|12
|24-41
|24
|
19
|Алавес
|28
|5
|7
|16
|21-45
|22
|
20
|Леванте
|28
|3
|10
|15
|30-55
|19
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|18.03
|23:00
|
Атлетик – Хетафе
|1 : 1
|19.03
|16:00
|
Алавес – Гранада
|- : -
|19.03
|18:15
|
Эльче – Валенсия
|- : -
|19.03
|20:30
|
Осасуна – Леванте
|- : -
|19.03
|23:00
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|20.03
|16:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|20.03
|18:15
|
Кадис – Вильярреал
|- : -
|20.03
|18:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|20.03
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|20.03
|23:00
|
Реал – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|22
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|14
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|25
|2
|4
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|22
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|21
|1
|6
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