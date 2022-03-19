«Валенсия» пытается продлить контракт с Гайя, которым интересуется «Барселона»

«Валенсия» пытается продлить контракт с защитником Хосе Гайя, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб уже сделал предложение 26-летнему испанцу. Теперь решение будет за самим футболистом, к которому проявляет интерес «Барселона».

В сезоне-2021/22 Гайя забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи в 23 матчах за «Валенсию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро, нынешний контракт защитника действует до конца июня 2023 года.