«Валенсия» проиграла «Сельте». Черышев на поле не появился

«Сельта» одержала победу над «Валенсией» (1:0) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 15-й минуте встречи забил Аугусто Фернандес. Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев на поле не появился.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Сельта» — «Валенсия» — 1:0 (1:0)

Гол: Фернандес, 15.

Нереализованный пенальти: Суарес, 90 (вратарь)

«Сельта»: Бланко, Араухо, Оласа, Васкес, Айду, Суарес, Лоботка, Бельтран, Аспас (Мальо, 90), Мендес (Шейх, 78), Фернандес (Мина, 74).

«Валенсия»: Силлессен, Гарай, Васс, Пиччини (Торрес, 67), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 61), Парехо, Кондогбья, Гамейро, Гонсалу Гедеш, Гомес (Родриго, 61).

Предупреждения: Оласа, 48. Хосе Гайя, 62. Парехо, 90+1.

Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).

24 августа. Виго. Стадион «Балаидос».