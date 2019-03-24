"Валенсия" проиграла Испании в матче ветеранов. Экс-форвард "Крыльев Советов" сделал дубль

На "Месталье" состоялся матч ветеранов "Валенсии" и легенд Испании. Посвящен он был столетию валенсийского клуба. В составе испанцев дубль сделал Катанья, который в сезоне-2004 защищал цвета "Крыльев Советов", а еще один мяч провел Рубен де ла Ред. Единственный гол за "Валенсию" забил Марко Ди Вайо.

Примечательно, что футболисты "Валенсии" вышли на поле под теми номерами, которые носили во время выступлений на клуб. Это приводило, в частности, к ситуациям, когда на поле оказывалось сразу четыре десятых номера. Возглавлял ветеранов в этом матче Клаудио Раньери.

Ветераны "Валенсии" - Ветераны Испании - 1:3 (0:1)

Голы: Катанья, 7 (0:1). Де ла Ред, 60 (0:2). Ди Вайо, 67 (1:2). Катанья, 80 (1:3).

"Валенсия", стартовый состав: Палоп, Камараса, Воро, Ариас, Гинер, Субиратс, Роберто, Фернандо, Висенте, Клаудио Лопес, Ангуло.

На замену выходили: Каньисарес, Курро Торрес, Джукич, Наварро, Карбони, Альбельда, Марчена, Фаринос, Миста, Фабио Аурелио, Санчес, Руфете, Хорхе Лопес, Кили, Бартуаль, Мигел, Ди Вайо, Рангел.

Испания, стартовый состав: Хуанми, Отеро, Надаль, Марселино, Ромеро, Амависка, Милла, Сенна, Энгонга, Катанья, Карраско.

На замену выходили: Сесар Санчес, де ла Ред, Виктор Санчес, Хуанфран, Нандо, Херард Лопес, Сальва Баллеста, Хуан Карлос, Сеньор, Кике Эстебаранс.