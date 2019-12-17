Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Карлосом Солером. Новое соглашение с 22-летним испанским футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Сумма отступных за Солера по новому контракту составит 150 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей за «летучих мышей» и забил два гола. Солер является воспитанником «Валенсии».