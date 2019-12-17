«Валенсия» продлила контракт с Солером. Сумма отступных за игрока — 150 миллионов евро
20:25
Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Карлосом Солером. Новое соглашение с 22-летним испанским футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года.
Сумма отступных за Солера по новому контракту составит 150 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей за «летучих мышей» и забил два гола. Солер является воспитанником «Валенсии».
Comunicado Oficial | @Carlos10Soler— Valencia CF ?? (@valenciacf) December 17, 2019
? https://t.co/nAGid7RbMH#CarlosSoler2023 ? #AmuntValencia pic.twitter.com/n1pVVqEry8
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