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«Валенсия» продлила контракт с Солером. Сумма отступных за игрока — 150 миллионов евро

20:25
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Пресс-служба «Валенсии» сообщает, что клуб продлил контракт с полузащитником Карлосом Солером. Новое соглашение с 22-летним испанским футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Сумма отступных за Солера по новому контракту составит 150 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей за «летучих мышей» и забил два гола. Солер является воспитанником «Валенсии».

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