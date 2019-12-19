«Валенсия» продлила контракт с 21-летним вратарем
12:08
«Валенсия» продлила контракт с голкипером Кристианом Риверо. Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «летучих мышей».
Comunicado oficial | Cristian Rivero— Valencia CF ?? (@valenciacf) December 19, 2019
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Риверо является воспитанником академии «Валенсии». Он пока не дебютировал за основную команду в официальных матчах.
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