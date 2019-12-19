«Валенсия» продлила контракт с 21-летним вратарем

«Валенсия» продлила контракт с голкипером Кристианом Риверо. Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Риверо является воспитанником академии «Валенсии». Он пока не дебютировал за основную команду в официальных матчах.