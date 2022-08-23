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Сегодня, 17:22

«Валенсия» предложила контракт нападающему Кавани

Иван Шитик
Корреспондент
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Форвард Эдинсон Кавани входит в сферу интересов «Валенсии», сообщает инсайдер Николо Скира.

«Летучие мыши» предложили 35-летнему нападающему контракт по схеме «1+1».

Ранее появлялась информация, что аналогичное соглашение Кавани может подписать с «Вильярреалом».

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.

Эдинсон Кавани
ФК Валенсия
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 Барселона 2 1 1 0 4-1 4
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 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 1 0 1-0 4
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 Валенсия 2 1 0 1 1-1 3
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 Атлетико 2 1 0 1 3-2 3
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 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-4 3
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 - : -
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 - : -
28.08 23:00
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Валенсия – Атлетико
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Бетис

 3
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Роберт Левандовски

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Барселона

 2
П
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Алекс Бальде

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