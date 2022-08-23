«Валенсия» предложила контракт нападающему Кавани

Форвард Эдинсон Кавани входит в сферу интересов «Валенсии», сообщает инсайдер Николо Скира.

«Летучие мыши» предложили 35-летнему нападающему контракт по схеме «1+1».

Ранее появлялась информация, что аналогичное соглашение Кавани может подписать с «Вильярреалом».

С 1 июля Кавани является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне 35-летний уругваец сыграл в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах и забил 2 гола.