Пресс-служба «Валенсии» пожелала скорейшего выздоровления бывшему игроку команды Фернандо Касересу. Он находится в искусственной коме.

«Мужества нашему бывшему футболисту Фернандо Касересу, настоящему бойцу, который сейчас переживает непростой период в плане здоровья», — говорится в сообщении.

Much strength to our former footballer Fernando C?ceres, a true fighter who is going through delicate health period@FutbolistasVCF



Amunt Fernando??? pic.twitter.com/lveWfOlXWy — Valencia CF ??? (@valenciacf_en) January 6, 2021

Как указывает 20 minutos, футболист внезапно почувствовал ухудшение здоровья и был госпитализирован. Его ввели в искусственную кому. 51-летний экс-футболист в 2099 году получил пулевое ранение в голову. Он был в коме на протяжении восьми недель.

Касерес выступал за «Валенсию» с 1996 по 1998 году. Также играл «Сельту», «Сарагосу», «Бока Хуниорс» «Ривер Плейт» и другие команды. Победитель Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С «Сарагосой» он выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, с «Ривером» стал чемпионом Аргентины.