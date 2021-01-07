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«Валенсия» пожелала выздоровления Касересу, находящемуся в искусственной коме

00:14
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Пресс-служба «Валенсии» пожелала скорейшего выздоровления бывшему игроку команды Фернандо Касересу. Он находится в искусственной коме.

«Мужества нашему бывшему футболисту Фернандо Касересу, настоящему бойцу, который сейчас переживает непростой период в плане здоровья», — говорится в сообщении.

Как указывает 20 minutos, футболист внезапно почувствовал ухудшение здоровья и был госпитализирован. Его ввели в искусственную кому. 51-летний экс-футболист в 2099 году получил пулевое ранение в голову. Он был в коме на протяжении восьми недель.

Касерес выступал за «Валенсию» с 1996 по 1998 году. Также играл «Сельту», «Сарагосу», «Бока Хуниорс» «Ривер Плейт» и другие команды. Победитель Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С «Сарагосой» он выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков, с «Ривером» стал чемпионом Аргентины.

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