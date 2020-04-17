«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на испанскую федерацию футбола из-за предложения сохранить нынешнюю таблицу

«Валенсия» подала жалобу в УЕФА на Федерацию футбола Испании. Клуб недоволен предложением оставить в силе нынешнюю таблицу, если сезон не будет доигран, сообщает Marca. За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

При нынешнем турнирном положении «Валенсия» может не попасть в еврокубки. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице, претендуя на последнюю путевку в Лигу Европы наряду с финалистом Кубка Испании «Атлетиком». Турнир в ла лиге прерван из-за пандемии коронавируса.

Если такое решение будет принято, в Лиге чемпионов сыграют «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад», в Лиге Европы — «Хетафе» и «Атлетико». Третий обладатель путевки в ЛЕ при таком раскладе пока неизвестен — им станет либо «Валенсия», идущая седьмой, либо «Атлетик», который должен сыграть в финале Кубка Испании против «Реала Сосьедад».

При этом приоритетным вариантом остается проведение оставшихся матчей сезона. В федерации решили рассмотреть и запасной вариант, при котором чемпионат отыграть не удастся.