«Валенсия» потеряла очки с «Уэской», Черышев не попал в заявку

«Валенсия» сыграла вничью с «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:1. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку во второй игре подряд. В нынешнем сезоне он провел на поле пока что 20 минут — в первом туре против «Леванте» (4:2) — и отметился голевой передачей.

Чемпионат Испании

Лига 1

3-й тур

«Валенсия» — «Уэска» — 1:1 (1:0)

Голы: Васс, 38 (1:0). Сиовас, 63 (1:1).

«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Кондогбья, Рачич (Эскердо, 90), Хасон (Муса, 64), Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 85), Гомес, Вальехо (Гамейро, 64).

«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес (Луизинью, 80), Пулидо, Сиовас, Галан, Москера, Карлос (Борха, 62), Сеоане, Окадзаки (Онтиверос, 80), Мир (Муньос, 90), Феррейро (Эскриче, 90).

Предупреждение: Галан, 64.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

26 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».