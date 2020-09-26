«Валенсия» потеряла очки с «Уэской», Черышев не попал в заявку
«Валенсия» сыграла вничью с «Уэской» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:1. Российский хавбек «летучих мышей» Денис Черышев не попал в заявку во второй игре подряд. В нынешнем сезоне он провел на поле пока что 20 минут — в первом туре против «Леванте» (4:2) — и отметился голевой передачей.
Чемпионат Испании
Лига 1
3-й тур
«Валенсия» — «Уэска» — 1:1 (1:0)
Голы: Васс, 38 (1:0). Сиовас, 63 (1:1).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Диакаби, Гильямон, Кондогбья, Рачич (Эскердо, 90), Хасон (Муса, 64), Гонсалу Гедеш (Ли Кан Ин, 85), Гомес, Вальехо (Гамейро, 64).
«Уэска»: Ан.Фернандес, Педро Лопес (Луизинью, 80), Пулидо, Сиовас, Галан, Москера, Карлос (Борха, 62), Сеоане, Окадзаки (Онтиверос, 80), Мир (Муньос, 90), Феррейро (Эскриче, 90).
Предупреждение: Галан, 64.
Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).
26 сентября. Валенсия. Стадион «Месталья».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/