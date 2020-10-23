«Валенсия» потерпела третье поражение подряд. Черышев остался в запасе
«Валенсия» уступила на выезде «Эльче» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не вышел на поле, оставшись в запасе.
Для «Валенсии» это поражение стало уже четвертым на старте сезона и третьим подряд.
Чемпионат Испании. Лига 1
7-й тур
«Эльче» — «Валенсия» — 2:1 (2:0)
Голы: Хосан, 19 (1:0). Фидель, 37 (2:0). Лато, 74 (2:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).
«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).
Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.
Судья: Сото Градо (Испания).
23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/