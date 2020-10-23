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«Валенсия» потерпела третье поражение подряд. Черышев остался в запасе

23 октября 2020, 23:52
23 октября. «Эльче» — «Валенсия» — 2:1. Фото ФК «Эльче»., Twitter
23 октября. «Эльче» — «Валенсия» — 2:1. Фото ФК «Эльче»., Twitter
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«Валенсия» уступила на выезде «Эльче» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Хозяева взяли верх со счетом 2:1.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев не вышел на поле, оставшись в запасе.

Для «Валенсии» это поражение стало уже четвертым на старте сезона и третьим подряд.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Эльче» — «Валенсия» — 2:1 (2:0)

Голы: Хосан, 19 (1:0). Фидель, 37 (2:0). Лато, 74 (2:1).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Хосема, Марконе, Ригони (Коне, 63), Гути (Кальво, 90), Фидель, Пере Милья, Хосан (Мфулу, 90), Лукуми (Тете Моренте, 46).

«Валенсия»: Доменеч, Васс (Рачич, 86), Хосе Гайя (Ли Кан Ин, 68), Габриэл Паулиста, Диакаби (Гильямон, 60), Лато, Коррейа, Солер, Муса (Хасон, 86), Гамейро, Гонсалу Гедеш (Вальехо, 68).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 45. Гути, 77. Фидель, 86. Лато, 90. Барраган, 90.

Судья: Сото Градо (Испания).

23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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