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«Валенсия» показала три комплекта формы на сезон-2020/21

11:38
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«Валенсия» представила три комплекта игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Экипировка презентована под лозунгом «Рожденный храбрым». Домашний комплект выполнен в традиционном для клуба белом цвете, также на футболке изображена эмблема здания Шелковой Биржи, расположенной в центре Валенсии. Гостевой комплект — оранжевого цвета, он вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Дизайн третьей формы посвящен знаменитому художнику из Валенсии Хоакину Соролле, она выполнена в нескольких цветах: лавандовом, сером, и небесно-голубом.

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