«Валенсия» показала три комплекта формы на сезон-2020/21
11:38
«Валенсия» представила три комплекта игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2020/21.
Экипировка презентована под лозунгом «Рожденный храбрым». Домашний комплект выполнен в традиционном для клуба белом цвете, также на футболке изображена эмблема здания Шелковой Биржи, расположенной в центре Валенсии. Гостевой комплект — оранжевого цвета, он вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Дизайн третьей формы посвящен знаменитому художнику из Валенсии Хоакину Соролле, она выполнена в нескольких цветах: лавандовом, сером, и небесно-голубом.
? ???? ???? ??????? ?— Valencia CF?? #AMUNTWorld ? (@valenciacf_en) August 5, 2020
VALENCIA CF ??? ???? ARE HERE! ??#AMUNTValencia @pumafootball pic.twitter.com/WudpwkoSSX
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...