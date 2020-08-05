«Валенсия» показала три комплекта формы на сезон-2020/21

«Валенсия» представила три комплекта игровой формы, в которых команда будет выступать в сезоне-2020/21.

Экипировка презентована под лозунгом «Рожденный храбрым». Домашний комплект выполнен в традиционном для клуба белом цвете, также на футболке изображена эмблема здания Шелковой Биржи, расположенной в центре Валенсии. Гостевой комплект — оранжевого цвета, он вдохновлен апельсиновой промышленностью города. Дизайн третьей формы посвящен знаменитому художнику из Валенсии Хоакину Соролле, она выполнена в нескольких цветах: лавандовом, сером, и небесно-голубом.