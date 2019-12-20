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«Валенсия» показала чудо-гол пяткой Черышева на тренировке

21:34
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Официальный Instagram «Валенсии» опубликовал видео с тренировки. «Летучие мыши» показали гол российского хавбека Дениса Черышева, который после подачи с фланга отправил мяч в сетку ворот. 28-летний футболист сделал это пяткой в пряжке.

Ранее стало известно, что Черышев вошел в заявку «Валенсии» впервые с ноября. Полузащитник восстановился от травмы. 21 декабря «Валенсия» сыграет с «Вальядолидом».

Черышев в заявке «Валенсии» впервые с ноября

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