«Валенсия» показала чудо-гол пяткой Черышева на тренировке

Официальный Instagram «Валенсии» опубликовал видео с тренировки. «Летучие мыши» показали гол российского хавбека Дениса Черышева, который после подачи с фланга отправил мяч в сетку ворот. 28-летний футболист сделал это пяткой в пряжке.

Ранее стало известно, что Черышев вошел в заявку «Валенсии» впервые с ноября. Полузащитник восстановился от травмы. 21 декабря «Валенсия» сыграет с «Вальядолидом».

Черышев в заявке «Валенсии» впервые с ноября