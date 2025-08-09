«Валенсия» подписала Угринича из «Янг Бойз»

Полузащитник «Янг Бойз» Филип Угринич подписал контракт с «Валенсией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним швейцарцем рассчитано до лета 2029 года.

В сезоне-2024/25 Угринич провел 49 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.