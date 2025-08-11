«Валенсия» подписала контракт с Данжумой

Форвард Арно Данжума подписал контракт с «Валенсией», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до лета 2028 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

В сезоне-2024/25 Данжума был арендован «Жироной» у «Вильярреала». На его счету 37 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.