«Валенсия» поддержала Марегу, который покинул поле из-за расистских оскорблений

«Валенсия» поддержала нападающего «Порту» Мусса Марега после инцидента, произошедший в матче чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш» (1:2). Во втором тайме после гола игрок подвергся расистским оскорблениям и покинул поле.

— Все мы должны сказать расизму «нет». Мы выражаем поддержку игроку «Порту» Муссе Мареге и другим футболистам, которые подвергаются расизму. Это ненормальное явление, и оно должно быть прекращено, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.