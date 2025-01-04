«Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения

Перед началом матча 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» на табло стадиона «Месталья» вывели надпись «Спасибо». Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя вручил капитану мадридцев Лукасу Васкесу памятное фото с «Местальей».

Таким образом «Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения. Мадридский клуб перевел 1 миллион евро на помощь пострадавшим.

В конце октября 2024 года в Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. Стихийное бедствие унесло жизни более 150 человек.