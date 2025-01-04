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Сегодня, 00:12

«Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения

Евгений Козинов
Корреспондент
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Перед началом матча 12-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» на табло стадиона «Месталья» вывели надпись «Спасибо». Капитан «летучих мышей» Хосе Гайя вручил капитану мадридцев Лукасу Васкесу памятное фото с «Местальей».

Таким образом «Валенсия» поблагодарила «Реал» за помощь во время наводнения. Мадридский клуб перевел 1 миллион евро на помощь пострадавшим.

В конце октября 2024 года в Валенсии был объявлен красный уровень опасности из-за сильных ливней и наводнений. Выпавшие осадки стали самыми обильными с 11 сентября 1966 года, когда в местном муниципалитете выпало 520 л/м2. Стихийное бедствие унесло жизни более 150 человек.

Люди идут с&nbsp;вещами после шторма &laquo;Дана&raquo; в&nbsp;районе Ла&nbsp;Торре (Валенсия). 31&nbsp;октября 2024 года. «Реал» пожертвовал 1 миллион евро пострадавшим в наводнениях. Один из погибших — экс-игрок «Валенсии»
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 17 2 6 9 16-26 12
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 15 1 5
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