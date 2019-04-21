"Валенсия" победила "Бетис" благодаря дублю Гедеша, Черышев получил травму

"Валенсия" обыграла "Бетис" в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:1). Дублем отметился форвард Гонсалу Гедеш. Российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев получил травму на 34-й минуте встречи и был заменен.

"Валенсия" набрала 52 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. "Бетис" с 43 баллами располагается на 9-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Бетис" - "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Гонсалу Гедеш, 45 (0:1). Гонсалу Гедеш, 49 (0:2). Ло Сельсо, 78 - с пенальти (1:2).

"Бетис": Пау Лопес, Бартра, Феддаль, Манди (Лорен Морон, 58), Фирпо, Гуардадо, Каптум (Лайнес, 75), Ло Сельсо, Хоакин, Тельо, Хесе (Леон, 69).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Коклен, Солер, Черышев (Родриго, 34), Мина (Лато, 69), Гонсалу Гедеш (Гамейро, 77).

Предупреждения: Гуардадо, 45+2. Фирпо, 55. Феддаль, 58. Родриго, 62. Ло Сельсо, 73.

Удаление: Родриго, 82.

Судья: Санчес Мартинес.

21 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

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