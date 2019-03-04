"Валенсия" победила "Атлетик", Черышев отыграл весь матч

"Валенсия" обыграла "Атлетик" в 26-м туре чемпионата Испании - 2:0. По голу во втором тайме забили нападающие Родриго и Кевин Гамейро.

Полузащитник Денис Черышев провел на поле всю игру.

"Летучие мыши" прервали свою безвыигрышную серию - в предыдущих четырех играх ла лиги команда четыре раза сыграла вничью. "Валенсия" набрала 36 очков и занимает седьмое место в таблице. От зоны Лиги чемпионов команду Черышева отделяют 6 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

"Валенсия" - "Атлетик" - 2:0 (0:0)

Голы: Родриго, 49 (1:0). Гамейро, 89 (2:0).

"Валенсия": Нету, Ронкалья, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс, Кондогбья, Родриго (Гонсалу Гедеш, 79), Черышев, Мина (Гамейро, 70), Торрес (Солер, 76).

"Атлетик": Эррерин, Де Маркос, Берчиче, Иньиго Мартинес, Альварес, Рауль Гарсия (Кодро, 66), Эчеварриа (Сан-Хосе, 63), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Ибаи Гомес (Сусаэта, 81), Иньяки Уильямс.

Предупреждения: Рауль Гарсия, 14. Альварес, 53. Иньиго Мартинес, 70.

Судья: Медье Хименес.

3 марта. Валенсия. Стадион "Месталья".