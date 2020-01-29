«Валенсия» по пенальти обыграла «Культураль Леонесу» в Кубке Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Культураль Леонеса» по пенальти уступила «Валенсии». Основное и дополнительное время завершились вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались гости — 4:2.

На предыдущей стадии «Культураль Леонеса», выступающая в Сегунде-В, обыграла «Атлетико» — 2:1. «Валенсия» — действующий победитель Кубка Испании. Ее соперник по 1/4 финала станет известен позднее.

Кубок Испании

1/8 финала

«Культураль Леонеса» — «Валенсия» — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 2:4

«Валенсия»: Доменеч, Хауме Коста (Хосе Гайя, 75), Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Парехо, Кондогбья (Коклен, 82), Солер, Ли Кан Ин (Гомес, 64), Гамейро (Собрино, 99), Торрес.

Предупреждения: Кондогбья, 71. Солер, 74.

Судья: Писарро Гомес.

29 января. Леон. Стадион «Рейно де Леон».