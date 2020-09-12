«Валенсия» планирует расстаться с Черышевым ради молодого воспитанника

«Валенсия» намерена продать полузащитника сборной России Дениса Черышева, сообщает Cadena SER. По данным источника, представители «летучих мышей» уже обратились к агенту футболиста с указанием до 5 октября подыскать ему новый клуб.

Причиной стало возвращение в команду прогрессировавшего Алекса Бланко. Хави Грасия намерен сделать ставку на 21-летнего воспитанника «Валенсии» на левом фланге.

Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2018 года (также он выступал за команду в сезоне-2015/16). В сезоне-2019/20 29-летний хавбек провел 31 матч и забил 3 мяча во всех турнирах.