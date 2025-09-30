«Овьедо» в меньшинстве обыграл «Валенсию» в ла лиге
«Овьедо» на выезде победил «Валенсию» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:1. Матч прошел на стадионе «Месталья».
За гостей голы забили Лука Илич и Хосе Саломон Рондон. У хозяев голом отличился Арно Груневелд.
С 90+3-й минуте «Овьедо» играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Лука Илич.
«Овьедо» набрал 6 очков и занимает 14-е место в таблице ла лиги. «Валенсия» с 8 очками находится на 12-м месте.
