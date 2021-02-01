Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» отдала в аренду нападающего Собрино

00:29
Теги:

«Валенсия» отдала в аренду в «Кадис» нападающего Рубена Собрино, сообщает официальный сайт клуба.

28-летний форвард в нынешнем сезоне провел четыре матча и забил 1 гол в Кубке Испании, а в ла лиге отыграл только 45 минут, пять раз выходя на замену в концовках встреч.

Собрино играет за «Валенсию» с начала 2018 года. Ранее он выступал за дублирующие команды «Реала», «Понферрадину», «Жирону» и «Алавес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир