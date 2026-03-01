«Осасуна» уступила «Валенсии» и прервала шестиматчевую беспроигрышную серию

«Осасуна» на выезде проиграла «Валенсии» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 0:1.

Автором единственного гола стал Ларжи Рамазани, который реализовал пенальти на 67-й минуте.

«Осасуна» прервала шестиматчевую беспроигрышную серию в Ла лиге и с 33 очками занимает 10-е место в турнирной таблице. «Валенсия» набрала 29 баллов и поднялась на 14-ю строчку.

«Осасуна» 7 марта примет «Мальорку», а «Валенсия» на следующий день дома сыграет с «Алавесом».

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

01 марта, 18:15. Месталья (Валенсия)

Ранее в воскресенье «Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Эспаньолом» (2:2).

Чемпионат Испании. Ла лига. 26-й тур.

01 марта, 16:00. Мануэль Мартинес Валеро (Эльче)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max