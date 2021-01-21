«Валенсия» сыграла вничью с «Осасуной», Черышев вышел в старте
«Валенсия» в матче 19-го тура чемпионата Испании на выезде сыграла вничью с «Осасуной» со счетом 1:1.
Отличились Хонатан Кальери и Унаи Гарсия, забивший в свои ворота. Российский полузащитник Денис Черышев провел на поле 68 минут.
После этого матча «Валенсия» с 20 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, «Осасуна» с 16 очками — на 19-й строчке.
Чемпионат Испании. Лига 1
19-й тур
«Валенсия» — «Осасуна» — 1:1 (0:1)
Голы: Кальери, 42 (0:1). У.Гарсия, 69 — в свои ворота (1:1).
«Валенсия»: Доменеч, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Коррейа, Солер, Рачич (Муса, 59), Ли Кан Ин (Гамейро, 58), Черышев (Гонсалу Гедеш, 68), Гомес.
«Осасуна»: Эррера, Ронкалья, У.Гарсия, Видаль, Крус, Торрес (Санчес, 75), Р.Гарсия (Иньиго Перес, 75), Торро, Монкайола (Ойер, 87), Кальери, Мартинес (Барха, 75).
Предупреждения: Видаль, 45+1. Васс, 60. Крус, 71. Санчес, 77.
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
21 января. Валенсия. Стадион «Месталья».
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