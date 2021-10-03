«Валенсия» опровергла информацию о желании владельца Питера Лима продать клуб
«Валенсия» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу информации о возможной продаже клуба текущим владельцем Питером Лимом.
«Валенсия» не выставлена на продажу, не продается даже доля пакета акций, принадлежащих крупнейшему акционеру. Питер Лим намерен сохранить свой статут основного владельца клуба, это подтверждается предложением об увеличении уставного капитала на собрании акционеров», — говорится в заявлении.
30 сентября «Валенсия» объявила об увеличении капитала клуба.
За испанский клуб выступает российский нападающий Денис Черышев. В текущем сезоне «летучие мыши» после 7 игр занимают 8-е место с 11 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.
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