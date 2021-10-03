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«Валенсия» опровергла информацию о желании владельца Питера Лима продать клуб

13:55
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«Валенсия» на официальном сайте опубликовала заявление по поводу информации о возможной продаже клуба текущим владельцем Питером Лимом.

«Валенсия» не выставлена на продажу, не продается даже доля пакета акций, принадлежащих крупнейшему акционеру. Питер Лим намерен сохранить свой статут основного владельца клуба, это подтверждается предложением об увеличении уставного капитала на собрании акционеров», — говорится в заявлении.

30 сентября «Валенсия» объявила об увеличении капитала клуба.

За испанский клуб выступает российский нападающий Денис Черышев. В текущем сезоне «летучие мыши» после 7 игр занимают 8-е место с 11 очками в турнирной таблице чемпионата Испании.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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