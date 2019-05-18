"Валенсия" обыграла "Вальядолид" и вышла в Лигу чемпионов

"Валенсия" одержала выездную победу в матче 38-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида"​ – 2:0. В составе "летучих мышей" отличились полузащитник Карлос Солер и форвард Родриго.

"Валенсия", благодаря победе, осталась на 4-м месте в турнирной таблице ла лиги и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов​.

В других матчах дня "Севилья" на своем поле обыграла "Атлетик" (2:0) "Хетафе" и "Вильярреал" сыграли вничью (2:2), "Реал Сосьедад" уступил "Эспаньолу" (0:2).

Чемпионат Испании

Лига 1

38-й тур

"Вальядолид" – "Валенсия" – 0:2 (0:1)

Голы: Солер, 36 (0:1). Родриго, 52 (0:2).

"Вальядолид": Йоэль, Кико Оливас, Дельгадо, Антоньито, Фернандес, Борха (Калеро, 83), Рубен Алькарас (Мичел, 68), Вилья, Кеко (Энес Унал, 74), Чоп, Верде.

"Валенсия": Доменеч, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Коклен (Кондогбья, 59), Солер, Родриго (Гамейро, 64), Мина (Торрес, 68), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Хосе Гайя, 11. Диакаби, 21. Борха, 26. Гонсалу Гедеш, 41.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

18 мая. Вальядолид. Стадион "Хосе Соррилья".

"Севилья" – "Атлетик" – 2:0 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 44 (1:0). Эль-Хаддади, 90+2 (2:0).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Васкес (Хиль, 69), Амаду, Рог (Гнаньон, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Алейш Видаль (Нолито, 81), Эль-Хаддади.

"Атлетик": Эррерин, Баленсиага (Ибаи Гомес, 56), Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Эчеварриа, Дани Гарсия (Сан-Хосе, 76), Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 76).

Предупреждения: Дани Гарсия, 19. Рауль Гарсия, 29. Рог, 36. Гнаньон, 60. Меркадо, 65.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

18 мая. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

"Хетафе" – "Вильярреал" – 2:2 (1:1)

Голы: Портильо, 13 (1:0). Иборра, 44 (1:1). Максимович, 76 (2:1). Морено, 87 (2:2).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Фулькье, Бруно Гонсалес, Портильо (Сибасаки, 84), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина, Хайме Мата (Сайс, 68), Дуро (Анхель, 56).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме Коста, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Фуэго (Касорла, 71), Иборра, Тригерос (Морланес, 82), Бакка (Морено, 61), Педраса, Раба.

Предупреждения: Андрес Фернандес, 22. Альваро Гонсалес, 22. Иборра, 46. Максимович, 57. Суарес, 90+2.

Судья: Эстрада Фернандес (Испания).

18 мая. Хетафе. Стадион "Колисеум Альфонсо Перес".

"Эспаньол" – "Реал Сосьедад" – 2:0 (0:0)

Голы: Росалес, 58 (1:0). У Лэй, 65 (2:0).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес, Налду, Эрмосо, Педроса, Гранеро, Дардер (Виктор Санчес, 54), Рока, Мелендо (Пуадо, 89), У Лэй (Серхио Гарсия, 81), Борха Иглесиас.

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Льоренте (Ильярраменди, 65), Элустондо, Айен Муньос, Пардо (Янузай, 65), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Хуанми, 74).

Предупреждения: Льоренте, 37. Виктор Санчес, 62. У Лэй, 67. Элустондо, 82. Серхио Гарсия, 90+3.

Судья: Хайме Латре (Испания).

18 мая. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "РКДЭ Стэдиум".