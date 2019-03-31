"Валенсия" обыграла "Севилью", Черышев вышел на замену

"Валенсия" с минимальным счетом победила "Севилью" в матче 29-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол с пенальти забил полузащитник Даниэль Парехо. Российский форвард "летучих мышей" Денис Черышев вышел на замену на 46-й минуте встречи.

"Валенсия" набрала 43 очка и поднялась на шестое место. "Севилья" с таким же количеством баллов располагается на седьмой строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

29-й тур

"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (0:1)

Гол: Парехо, 45+1 - с пенальти.

"Севилья": Диас, Каррису, Меркадо (Гомес, 26), Вебер, Банега, Гоналон, Амаду (Васкес, 46), Хесус Навас, Бен Йеддер, Промес (Хиль, 67), Эль-Хаддади.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Кондогбья, Солер (Торрес, 79), Гамейро (Мина, 75), Родриго, Гонсалу Гедеш (Черышев, 46).

Предупреждения: Эль-Хаддади, 58. Васкес, 72. Банега, 90. Васс, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

31 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

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