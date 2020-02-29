«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев вышел на замену

«Валенсия» в матче 26-го тура чемпионата Испании обыграла «Бетис» со счетом 2:1. Победный гол на 89-й минуте забил Даниэль Парехо.

Российский нападающий «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле на 74-й минуте вместо Кевина Гамейро, забившего гол.

«Валенсия» занимает седьмое место в таблице. «Бетис» — 13-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Валенсия» — «Бетис» — 2:1 (0:0)

Голы: Гамейро, 60 (1:0). Парехо, 89 (2:0). Лорен Морон, 90+3 (2:1).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Черышев, 74), Гомес (Гонсалу Гедеш, 46), Торрес (Собрино, 88).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней, Манди, Алекс Морено, Гонсалес (Аленья, 72), Эмерсон, Гуардадо (Лорен Морон, 82), Каналес, Фекир, Хоакин (Тельо, 72), Борха Иглесиас.

Предупреждения: Алекс Морено, 32. Кондогбья, 35. Эмерсон, 76. Гуардадо, 80. Хосе Гайя, 87.

Судья: Кордеро Вега (Испания).

29 февраля. Валенсия. Стадион «Месталья».