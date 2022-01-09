«Валенсия» о пенальти «Реала»: «Ограбление в Мадриде начинает повторяться»
«Валенсия» в матче 20-го тура чемпионата Испании на выезде играет с «Реалом».
На 43-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти после падения Каземиро в штрафной площади. При этом гости пытались оспорить назначение 11-метрового удара, так как считали, что бразилец упал вне штрафной.
Пресс-служба «Валенсии» в Twitter опубликовал пост «Ограбление в Мадриде начинает повторяться», а также отметили аккаунт сериала «Бумажный дом», в котором рассказывается об ограблениях Испанского королевского монетного двора и Банка Испании в столице страны.
Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ??— Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022
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