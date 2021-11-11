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«Валенсия» не планирует продлевать контракт с Черышевым

02:37
Денис Черышев. Фото Instagram
Денис Черышев. Фото Instagram
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Полузащитник сборной России Денис Черышев может покинуть «Валенсию» в ближайшее время. Как сообщает COPE, испанский клуб не планирует подписывать новый контракт с 30-летним россиянином.

Действующий контракт Черышева с «Валенсией» рассчитан до июня 2022 года. Он с 2018 года играет за «летучих мышей».

В этом сезоне Черышев сыграл в 5 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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