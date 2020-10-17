Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Валенсия» накажет одноклубника Черышева за критику руководства

03:26
Теги:

Руководство «Валенсии» наложит санкции на полузащитника Жоффре Кондогбья, сообщает Las Provincias. Одноклубник российского игрока Дениса Черышева раскритиковал президента клуба Анила Мурти из-за трансферной политикой.

Напомним, в минувшее трансферное окно СМИ писали о том, что «Атлетико» хочет приобрести у «Валенсии» Кондогбья.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир