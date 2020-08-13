«Валенсия» начала переговоры с Рейной

«Валенсия» вступила в переговоры с голкипером Пепе Рейной, сообщает Onda Cero.

По информации источника, клуб хочет укрепить вратарскую позицию опытным футболистом. Сообщается, что Рейна рассматривается в качестве потенциальной замены Ясперу Силлессену, который близок к уходу из команды.

В сезоне-2019/20 вратарь провел 12 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ на правах аренды из «Милана» и пропустил 20 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 37-летнего испанца в 650 тысяч евро.