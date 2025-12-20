«Валенсия» и «Мальорка» сыграли вничью в матче Ла лиги
«Валенсия» дома не смогла обыграть «Мальорку» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 1:1. Игра прошла на стадионе «Месталья».
Первый гол в матче забил полузащитник гостей Самуэль Кошта на 23-й минуте. Нападающий хозяев Уго Дуро сравнял счет во втором тайме.
«Валенсия» с 16 очками занимает 16-е место в таблице Ла лиги. «Мальорка» (18 очков) находится на 14-й строчке.
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