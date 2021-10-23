«Мальорка» в меньшинстве не смогла удержать победу в матче с «Валенсией»
«Валенсия» сыграла вничью с «Мальоркой» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счетом 2:2.
После первого тайма хозяева уступали со счетом 0:2 — отличился Анхель Родригес и мяч в собственные ворота отправил Муктар Дьякаби. Однако после удаления Ли Кан Ина во втором тайме «Валенсии» удалось отыграться — в компенсированное время голы забили Гонсалу Гедеш и Хосе Луис Гайя.
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